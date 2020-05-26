Путин позвонил Токаеву и обсудил с ним вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Акорды.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обменялись информацией о текущей ситуации с пандемией и предпринимаемых странами мерах по борьбе с распространением вируса COVID-19. Также обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС», — говорится в сообщении во вторник.

В завершение беседы Путин пригласил Токаева принять участие в качестве почетного гостя в Параде Победы, который состоится в Москве 24 июня.

«Приглашение было с благодарностью принято», — отметили в Акорде.

Напомним, 19 мая на заседании Высшего Евразийского совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений, а рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением ЕЭК может затруднить их практическую реализацию. По мнению Токаева, включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций ЕЭК может существенно поменять ее экономическую направленность, «другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года». Также президент Казахстана выразил мнение, что некоторые представители ЕЭК проявляют чрезмерное честолюбие: «дескать, мы подготовили документ, а дело президентов – принять». Кроме того, он призвал предоставить странам ЕАЭС равный доступ для работы в ЕЭК.