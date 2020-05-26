Алматы. 26 мая. КазТАГ — Турция и Кыргызстан открыли новый грузовой маршрут в обход Казахстана, сообщает «Азаттык».

«Между Турцией и Кыргызстаном открыт новый маршрут по перевозке грузов железнодорожным и автомобильным транспортом. Он проходит по территориям Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Турции, в обход Казахстана», — сообщил представитель Торгово-промышленной палаты, руководитель фирмы USB Transit Талантбек Маткерим уулу.

По его словам, переговоры о запуске этого маршрута длились более двух лет.

«Для реализации этого проекта было приложено немало времени и средств. Недавно только прибыли 40 контейнеров, ожидается еще 60 контейнеров. Первые три контейнера везли с большими сложностями, почти два месяца. Следующие 37 контейнеров прибыли почти за две недели. Партнером с турецкой стороны выступает одна из крупнейших компаний этой страны в сфере логистики и грузоперевозок – Arkas Logistic. Они загружают товар в вагоны, далее по железной дороге он доставляется через Грузию в Азербайджан. Каспийское море груз преодолевает на пароме и далее помещается в вагоны на территории Туркменистана, откуда через Узбекистан доставляется в город Ош», — рассказал Маткерим уулу.

Бизнесмен отметил, что данный маршрут наиболее удобен в условиях разразившейся по всему миру пандемии COVID-19, когда закрыты границы многих стран и введены различные ограничения для недопущения распространения коронавируса.

Ранее грузоперевозки между Кыргызстаном и Турцией осуществлялись через Казахстан. Из Турции в Кыргызстан в основном поставляются продукты питания, стройматериалы, текстиль и промышленные товары, а также медицинские изделия.

Согласно статданным, товарооборот между двумя странами в 2019 году достиг $426 млн. В октябре 2019 года, во время встречи на полях саммита глав тюркоязычных стран президенты Кыргызстана и Турции заявили о намерении довести этот показатель до $1 млрд.