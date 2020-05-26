В пять раз сократилась покупка-продажа наличных долларов в Казахстане в апреле

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Алматы. 26 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В апреле обменные пункты Казахстана купили-продали долларов США в пять раз меньше, чем в марте – на Т35,89 млрд, сообщил Национальный банк.

«В апреле обменные пункты РК сократили куплю-продажу наличных долларов США в пять раз по сравнению с мартом – со Т178,5 млрд до Т35,89 млрд», — сообщается в отчете, размещенном Нацбанком РК во вторник.

Также, объемы покупки-продажи наличных долларов распределялись по регионам нетрадиционно.

Так, больше всего продано-куплено долларов в Шымкенте – на Т8 млрд. В Алматы продано-куплено долларов – на Т5,5 млрд, в Мангистауской области – на Т4,6 млрд.

Операции с евро сократились в апреле в 1,9 раза, до Т2 млрд, с российским рублем – в четыре раза, до Т13 млрд, с британским фунтом стерлингов – в четыре раза, до Т49 млн, китайским юанем – в 343 раза, до Т1,7 млн.

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