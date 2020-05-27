Алматы. 27 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Блокпосты планируют отодвинуть вокруг Алматы.

«Вопрос (скопления машин на блокпостах – КазТАГ), который в последнее время всех волнует и по нему есть справедливое возмущение. Но блокпосты – все-таки вынужденная мера. Более месяца назад мы говорили, что по-хорошему необходим санитарный пояс вокруг Алматы, а пригород контролировать совместными усилиями. С акимом Алматинской области и министром здравоохранения обсуждали механизм по переводу этих блокпостов дальше. Если переведем, то как это будет сделано», — сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на брифинге в среду, отвечая на вопрос по поводу скопления машин на блокпостах.

Также он показал, что было бы в условиях отсутствия блокпостов.

«Если в докарантинный период в утренние часы в город заезжало до 18-20 тыс. автомашин, сейчас заезжает 10-12 тыс. автомашин. Почти в два раза меньше. Если бы не было блокпостов, проезжало бы 14-15 тыс. автомашин», — констатировал аким.

По его словам, чтобы увеличить скорость пропуска машин полицейских на блокпостах обеспечили планшетами.

«Все, кому разрешено работать, должны беспрепятственно проезжать, но свободного перемещения через блокпосты допускать нельзя. Вопрос решаем, но нужно время, чтобы все отрегулировать», — отметил Сагинтаев.