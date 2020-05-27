Освободить бизнес от необходимости сбора доказательств форс-мажора призвали в мажилисе

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Освободить бизнес от необходимости сбора доказательств форс-мажора призвали депутаты мажилиса.

«Депутаты фракции ДПК «Ак жол» считают целесообразным: освободить бизнес от необходимости сбора доказательств неплатежеспособности, предусмотреть, что кредитные договора данных предприятий подлежат автоматической пролонгации на срок форс-мажора для сохранения равномерной долговой нагрузки в период восстановления платежеспособности», — говорится в депутатском запросе, озвученном депутатом Бериком Дюсембиновым на заседании мажилиса в среду.

Он пояснил, что действующим законодательством признание обстоятельств форс-мажором относится к исключительной компетенции кредитора – то есть заемщик обязан доказать банку факт наступления для него форс-мажорной ситуации.

«В разъяснениях агентства по регулированию финансового рынка от 1 и 8 апреля говорится, что, для признания форс-мажора предприниматель должен представить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния, причем перечень этих документов определяется кредитной организацией, то есть самим банком. В то же время банки объективно заинтересованы отклонить такое решение, так как для них форс-мажор означает прямую упущенную выгоду», — пояснил депутат.

По словам мажилисмена, чрезвычайное положение должно признаваться судами форс-мажорным обстоятельством только для субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, но суды, как правило, оказываются на стороне кредиторов.

Кроме того, даже признание форс-мажора не освобождает должника от выплаты как суммы основного долга, так и процентов по нему.

«Тем самым, признание форс-мажором, означает лишь отсрочку по исполнению кредитных платежей на срок форс-мажора. Однако по истечении отсрочки предприниматель будет обязан выплатить все отсроченные платежи, причем – за оставшийся срок кредита. Это означает резкое увеличение финансовой нагрузки, особенно для тех предприятий, срок кредита которых составляет около года. А таковых, как известно, подавляющее большинство. Для них ежемесячные платежи после отсрочки возрастут в 1,5-2 раза, что во многих случаях станет неподъемным грузом. Такой бизнес окажется в крайне уязвимом положении, как с точки зрения исполнения обязательств, так и для рейдерских захватов», — подчеркнул Дюсембинов.