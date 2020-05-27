Проект строительства LRT может быть неподъемным для Алматы – Сагинтаев

Алматы. 27 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Проект строительства системы легкорельсового транспорта (LRT) может быть неподъемным для Алматы, считает аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Касательно строительства в Алматы LRT – сложный вопрос. Он может и необходим, но остро стоит вопрос финансирования. Он стоит немало денег, сотни миллиардов тенге. С учетом нынешней девальвации, цена будет уточняться, и сейчас точной цифры нет. Мы спорим с теми разработчиками, которые говорят, что необходимо каким-то образом проект финансировать, это компании, которые привлекают финансы, насколько это подъемно для городского бюджета», — сказал Сагинтаев на брифинге в среду, отвечая на вопрос о развитии в Алматы системы общественного транспорта.

Он отметил, что предлагалось свернуть строительство метро, и направить средства на LRT.

«Метро у нас финансируется с республики. Я ставил вопрос перед правительством, что городскому бюджету сложно потянуть такой проект, как LRT, может, профинансировать через правительство. На что мне ответили, что два дорогих проекта правительство тоже не потянет», — добавил аким.

По его словам, сейчас различные варианты по LRT рассматриваются.

«Вопрос не только в строительно-монтажных работах, это еще вопрос управления, а это на порядок больше затраты. Проект интересный, но нужно смотреть, чтобы он не лег тяжелым грузом на плечи бюджета, налогоплательщиков», — резюмировал градоначальник.

Возвращаясь к строительству метрополитена, Сагинтаев считает, что «метро надо добивать».