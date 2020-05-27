Токаев о назначениях на руководящие посты: Я за ротацию в каждой сфере

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о назначениях на руководящие посты, заявил о том, что выступает за ротацию в каждой сфере, сообщает пресс-служба Акорды.

«В последнее время растет количество вопросов о порядке назначения руководителей учреждений образования. Правительству предстоит разработать новую понятную и прозрачную систему назначения директоров детских садов, школ, колледжей. Внедрение института ротации и аттестации директоров также должно повысить эффективность управления. В целом, я за то чтобы ротация существовала в каждой сфере», — сказал Токаев в среду на заседании национального совета общественного доверия (НСОД).

По его словам, власти «должны обновлять кадры, чтобы не было разговоров о так называемых «потерянных поколениях».

«Образованные, профессионально подготовленные, патриотично настроенные, психически адекватные молодые люди, как и люди среднего возраста, должны ротироваться в системе государственной власти. Их нужно рекрутировать в систему государственной власти, будь это парламент, правительство, акиматы и так далее. Я призываю искать новые таланты. Я призываю искать людей профессионально подготовленных, патриотично настроенных с тем, чтобы мы могли бы использовать их таланты в системе государственной власти. Сейчас мы говорим о том, что будем реформировать государственную службу, создавать государственный аппарат качественно нового уровня, и, конечно же, нам понадобятся для этого новые люди», — отметил президент.

Поэтому, добавил он, «соответствующие ведомства, агентство по делам государственной службы, администрация президента должны заниматься этой проблемой».

«Профессия учителя особенная, поэтому их должны готовить вузы, создающие особые условия. Требуется модернизация управления сферой образования на всех уровнях. Следует развивать коллегиальные органы управления – наблюдательные и попечительские советы», — сказал Токаев.