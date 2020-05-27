Токаев о назначениях на руководящие посты: Я за ротацию в каждой сфере

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Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о назначениях на руководящие посты, заявил о том, что выступает за ротацию в каждой сфере, сообщает пресс-служба Акорды.

«В последнее время растет количество вопросов о порядке назначения руководителей учреждений образования. Правительству предстоит разработать новую понятную и прозрачную систему назначения директоров детских садов, школ, колледжей. Внедрение института ротации и аттестации директоров также должно повысить эффективность управления. В целом, я за то чтобы ротация существовала в каждой сфере», — сказал Токаев в среду на заседании национального совета общественного доверия (НСОД).

По его словам, власти «должны обновлять кадры, чтобы не было разговоров о так называемых «потерянных поколениях».

«Образованные, профессионально подготовленные, патриотично настроенные, психически адекватные молодые люди, как и люди среднего возраста, должны ротироваться в системе государственной власти. Их нужно рекрутировать в систему государственной власти, будь это парламент, правительство, акиматы и так далее. Я призываю искать новые таланты. Я призываю искать людей профессионально подготовленных, патриотично настроенных с тем, чтобы мы могли бы использовать их таланты в системе государственной власти. Сейчас мы говорим о том, что будем реформировать государственную службу, создавать государственный аппарат качественно нового уровня, и, конечно же, нам понадобятся для этого новые люди», — отметил президент.

Поэтому, добавил он, «соответствующие ведомства, агентство по делам государственной службы, администрация президента должны заниматься этой проблемой».

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«Профессия учителя особенная, поэтому их должны готовить вузы, создающие особые условия. Требуется модернизация управления сферой образования на всех уровнях. Следует развивать коллегиальные органы управления – наблюдательные и попечительские советы», — сказал Токаев.

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