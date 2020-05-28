Фигуранта дела бывшего вице-министра Шаяхметова осудили за хищение Т1 млрд в Нур-Султане

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Фигуранта дела бывшего вице-министра образования и науки Казахстана Саята Шаяхметова осудили за хищение Т1 млрд в Нур-Султане, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой в феврале завершено досудебное расследование в отношении директора ТОО «Зак Сервис» Романа Киреева по факту хищения бюджетных средств в сумме Т1 млрд, путем обмана при выполнении работ по строительству объектов образования в Усть-Каменогорск в период 2011-2012 годы (заказчик МОН РК). 25 мая приговором Байконурского районного суда №2 Нур-Султана после заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины Киреев осужден к шести годам лишения свободы», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что данное досудебное расследование в связи с объявлением Киреева в международный розыск (с августа 2015 года по январь 2020 года) ранее было выделено из уголовного дела в отношении бывшего вице-министра Шаяхметова (на фото) и директора ТОО «ДСО ОН РК» Пак А.В., осужденных в 2017 году.

«Проведенным антикоррупционной службой комплексом оперативно-разыскных мероприятий Киреев, который находился в розыске пять лет (с 2015 года по 2020 год), установлен за пределами Республики Казахстан и возращен на территорию Республики в январе 2020 года», — сказано в сообщении.

Напомним, 2 мая 2017 года бывший вице-министр образования и науки РК Саят Шаяхметов был признан виновным в растрате вверенного чужого имущества организованной группой по предварительному сговору и приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет. Шаяхметов период с ноября 2011 года по декабрь 2012 года подписал фиктивные акты выполненных работ по строительству образовательного учреждения на 700 ученических мест в Усть-Каменогорске. По данным следствия, ущерб государству составил Т1,1 млрд.