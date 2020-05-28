Казахи, карантин, той

Сетевые СМИ о менталитете, который не меняется

Анар МУСТАФИНА – «Пандемия поменяет ценности казахов — обзор казСМИ» — «Один из моих знакомых хотел построить тойхану, но передумал. Теперь он хочет открыть предприятие по пошиву носков и колготок» — Из-за пандемии многие пересмотрели свои ценности, пишет блогер Ермек КУРМАНГАЛИЕВ. Особенно это касается тоев и шоу-бизнеса. Он приводит примеры из своего окружения, пишет Alashainasy.kz.

Семиклассница, которая хотела стать певицей, как Ерке Есмахан, теперь хочет стать врачом. Сельские жители, которые ленились сажать картошку и морковь, теперь готовятся выращивать овощи. Люди, которые острили по поводу высказываний властей, теперь намерены заводить 2-3 коровы. Одному из братьев, который хотел научиться азам работы тамады, я посоветовал изучать краны и бульдозеры. Те, кто был убежден, что лучше таксовать, чем работать на госслужбе, теперь хотят трудиться официально. Теперь жены не мучаются, повторяя супругу, что перед едой нужно мыть руки. Говорят, что обычный грипп в этом году многих обойдет стороной. Молодые люди, решившие связать себя узами брака, ограничиваются регистрацией в ЗАГСе и небольшим домашним застольем с близкими родственниками. Люди, собравшиеся на погребение, после джаназы едут прямиком домой, а на поминальном обеде собираются только самые близкие. Люди резко перестали целоваться при приветствии, теперь лишь кивают головой.

«Миллионы мы должны платить не артистам, а врачам — Обзор казСМИ» — Журналист Камшат ТАСБОЛАТ на портале Zamana.kz пишет, что сейчас самое время переоценки ценностей. Например, огромные гонорары артистов на самом деле должны получать врачи.

По словам автора, до введения в Казахстане чрезвычайного положения артисты отечественного шоу-бизнеса попросту наживались на народе. Мало им было денег, которые они получают на многочисленных тоях, так они не гнушались проводить еще и лотереи.

«Какое же у нас несправедливое общество! И если это не так, почему гонорар той-артиста 3 миллиона, а врача инфекционной больницы — 100 тысяч тенге?».

Всему виной мы сами, считает Камшат Тасболат. Какие бы цены ни назначали артисты за свои выступления, мы готовы заплатить, будь это 2 или 3 миллиона. Богатые раскидываются деньгами, бедные влезают в кредиты. А артисты ликуют, говоря: «Пусть всегда на казахской земле будет той».

По ее словам, сейчас самое время поддержать врачей. Не у артистов, а у врачей должна быть миллионная зарплата. И поменять эту систему в наших руках! Здоровое и образованное общество будет в той стране, где ценится труд врача и учителя, считает она.

Марина ХЕГАЙ – «Cчастье по-шымкентски» — Почему жители юга страны счастливее других в Казахстане, чем знамениты тои и зачем каждому нужен агашка – об этом и многом другом. Алматинский автор обещает развенчать многие стереотипы на страницах новой книги – “Зың. Секрет счастья по-шымкентски”.

Ее автор – алматинский журналист Алина БРОВКИНА, год прожившая в Шымкенте вместе с семьей. Шымкентцы – вроде бы всем известный, но такой загадочный “народ”, тем интереснее заглянуть в сокровенные уголки южной души. Посмотрев на жизнь казахстанских “техасцев” изнутри, она пишет: “В районе может не быть поликлиник или школы, но тойхана – обязательно” или “Еда в Шымкенте – это религия”.

Что касается черт характера наших южных братьев, автор определяет их так: “Народ в Шымкенте простой и непростой одновременно. Они позиционируют себя как хозяев жизни, но у каждого есть свой агашка”. И еще вот так: “При всех непростых условиях жизни непонятно, как и по какой причине шымкентцы испытывают счастье и довольство”.

Помню, когда говорили родственникам, соседям, куда едем, первое, что слышали в ответ: ой, вы там будете как белые вороны, вы же русские, бойтесь национализма. Пожалуй, это стало одним из поводов написания книги, за год жизни в Шымкенте я ни разу не столкнулась с этим явлением. Это оказался один из сильных стереотипов, который хотелось развенчать.

С одной стороны, они дельцы, а с другой – все-таки южане, им не хватает трудолюбия. Мне кажется, если бы у них было еще и такое качество, это был бы самый процветающий регион, они отстроили бы всю страну!

Еще один момент, который поразил, – у Шымкента есть особая городская культура: как жители Римской империи били себя в грудь и возглашали “Я – римлянин”, так же местные с гордостью о себе заявляют: “Я – шымкентский”.

Назира ДАРИМБЕТ – «Как научить казахов финансовой грамотности» — Консультант Айгерим НУРЛАН решила исследовать, почему казахстанцы берут кредиты на тои и каким бизнесом занимаются. Певица Алтынай ЖОРАБАЕВА получила благословение детей, чтобы выйти замуж во второй раз, казахский парень, усыновленный гражданами США, нашел родственников, на ком женился певец Кентал и как казахам стать финансово грамотными — редакция Total.kz предлагает прямой перевод публикаций из казахоязычных СМИ и пабликов в соцсетях.

Талгат КЕНЖЕБОЛАТОВ, знакомый казахстанцам под псевдонимом Кентал, недавно совершил обряд бракосочетания, сообщает ShowNewsKZ. Избранница певца Милана, турчанка, на 14 лет моложе его. Но это не имеет значения, считает певец.

«Когда есть любовь, ничто не имеет значения. Мы познакомились на одной свадьбе, она подруга жены моего друга. У нее очень хороший характер», — сказал он в интервью.

По специальности избранница Кентала — хореограф. Они оформили отношения еще в апреле, сейчас ждут окончания карантина и готовятся к свадьбе.

Финансист Айгерим НУРЛАН вот уже несколько лет пытается обучать финансовой грамоте казахское население, об этом она рассказала в интервью порталу Sn.kz. — «После поступления в докторантуру задумалась написать научную работу, хотела исследовать, почему казахи берут кредиты на тои, не думают о будущем.

В ходе своей работы, исследования и наблюдений поняла, что казахские семьи не стремятся повышать финансовую грамотность, не считают это нужным. Всего 10% казахского населения были за рубежом, они образованные и хотят быть финансово грамотными. Многие многодетные семьи не имеют представления, как будут поднимать своих детей, не занимаются планированием. С появлением различных банковских продуктов люди стали покупать даже еду и одежду в кредит. Такие решения принимаются из-за финансовой безграмотности. По этой причине люди безграмотно ведут бизнес, думают, магазинчик открыл и всё. У многих бизнес-идеи — это магазины, СТО, автомойки… 80 процентов женщин мечтают открыть ателье. Вот и весь набор бизнес-идей. В карантине многие задумались открыть онлайн-магазины. Но ведь есть же много и других интересных идей. Все они требуют финансовой грамотности, но сначала нужно научиться управлять собственными финансами».

Получив благословение своих четверых дочерей, известная певица, бывшая жена директора театра им. Ауэзова Сабита Абдыхалыкова, Алтынай ЖОРАБАЕВА вышла замуж, пишет интернет-сайт Ernur.kz.

«У меня есть прекрасная новость для вас в месяц Рамадан. Одиночество свойственно только Аллаху, как говорится, и это желание Всевышнего. Встретила человека, который станет опорой мне и моим дочерям. Получила благословение родителей, детей, теперь прошу вас благословить меня», — написала она на своей странице в Instagram.

Батырбек ИМАНГАЛИЕВ – «Национальные костюмы, куча денег и «ангелы»: как живет сестренка Торегали Тореали, вышедшая замуж во время карантина» — Чем занимается младшая сестра одного из популярнейших казахстанских певцов, окончившая школу с золотой медалью, и как ей удалось выйти замуж во время карантина.

На прошлой неделе в отечественных СМИ появилась информация, что младшая сестренка Торегали ТОРЕАЛИ вышла замуж во время карантина. 19-летняя Фариза Тореали опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию со своим теперь уже супругом Дарханом НОРТАЕВЫМ, подтверждающую, что пара совершила обряд «никях» по мусульманским традициям.

Оказалось, у возлюбленных была причина, почему им пришлось провести обряд незамедлительно, во время карантина. По словам девушки, она не хотела, чтобы ее звездный брат или отец испытывали неудобства по этому поводу. И молодые решили сразу же провести обряд, а теперь им не придется оправдываться и объяснять каждый раз.

Примечательно, что даже карантин и угроза мировой пандемии не стали препятствием для возлюбленных. В связи с этим медиа-портал Caravan.kz выяснил, как живет и проводит карантин младшая сестренка популярного отечественного певца Торегали Тореали.

Тимур СЕЙТМУРАТОВ – «Билет на банкет» — Читая в ленте критику привычной для Казахстана традиции устраивать празднества на широкую ногу, сложно не удивиться прижившемуся в казахстанском обществе стремлению к самобичеванию.

Ну, да, справляют люди свадьбы, юбилеи, тусау кесу, и т.д. А разве это плохо? Если мероприятие происходит не за государственный счёт, то человеческое желание делиться радостью, если задуматься, достойно не только одобрения, но и поощрения.

Казахский той — душевный и роскошный — давно пора воспринимать не с позиций осуждения якобы неуместной расточительности, а как естественную и уже неотъемлемую часть национальной экономики, которая объективно приводит в движение скрытые шестерни определённого сегмента потребительского рынка страны.

Не хотелось бы повторяться, но все-таки именно потребитель в 21 веке становится универсальным локомотивом для экономики любого государства. Экономическая система, замкнутая на расширяющийся внутренний спрос, является уникальным механизмом формирования общего благосостояния. Конечно, немаловажно помнить при этом о таком важнейшем факторе как национальное производство.

Чем больше вы тратите, тем больше денег циркулирует внутри экономики, больше товаров реализуется, больше заказов для производителей, больше рабочих мест, больше доходов, которые, в свою очередь, снова вернутся в экономику через всё то же потребление. Плюс ко всему, там, где доходы — там и больше налогов для фондирования государством социальных программ. Отдавая в общий денежный поток условную тысячу тенге, вы, по разным экономическим и социальным каналам, получите обратно в два-три раза больше.

Потому и советы из разряда «жить нужно скромнее», при всём своём прилизанном здравомыслии, могут только навредить.

Скромностью должно отличаться государство, рачительно относясь к общей казне и не финансируя помпезные посиделки со свадебными генералами из международной тусовки.

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