Правительство РК не планирует введение оппозиции в местных органах власти – минюст

Астана. 28 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Правительство Казахстана не планирует предложений по введению конструктивной оппозиции на уровне районных, городских и сельских органов власти, заявила вице-министр юстиции РК Наталья Пан.

«Поступившие поправки депутатов мажилиса были связаны с институционализацией оппозиции на уровне мажилиса, что соответствует поручениям главы государства. Правительством был такой механизм поддержан. Пока на повестке дня в плане законопроектных работ правительства, такой вопрос (предложение конструктивной оппозиции на уровне районных городских и сельских органов власти – КазТАГ) не стоит», — сказала Кан в ходе обсуждения законопроекта о парламенте РК и статусе депутатов на заседании сената парламента РК в четверг, отвечая на вопрос депутата Толебека Мукашева о планах правительства на осень текущего года.

По ее словам, по международному опыту, «ассоциация идет именно на уровне высшего представительного органа».

«Пока так», — резюмировала Кан.

Ранее сообщалось, что депутаты сената парламента РК одобрили проект Конституционного закона РК «О внесении дополнений в Конституционный закон РК «О Парламенте РК и статусе его депутатов» и проект Закона РК «О внесении изменения и дополнений в Закон РК «О комитетах и комиссиях парламента РК по вопросам парламентской оппозиции».

Напомним, 6 мая депутаты мажилиса парламента РК приняли законопроект единогласно и передали его в сенат РК.