Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Проверка после «необычного поведения рыб» в Есиле в Нур-Султане выявила отклонения от норм, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«26 мая сотрудники мспытательной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды департамента экологического мониторинга РГП «Казгидромет» по г.Нур-Султан провели внеплановый отбор проб воды на трех точках. По результатам анализа превышения предельной нормы единой классификации качества воды зафиксированы по химическому потреблению кислорода 37,1-47,2 мг/дм кубических (1,1-1,3 кратное превышение) во всех точках отбора проб», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что информация направлена в комитет экологического регулирования и контроля министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«31 мая 2020 года будет опубликована результаты анализа «биохимическое потребление кислорода (5)», который выполняется пять суток», — добавили в «Казгидромете».

Ранее появилось видео, на котором видны рыбы, плавающие на поверхности воды в Есиле. Авторы ролики посчитали, что рыбам не хватает кислорода. 27 мая в «Казгидромете» сообщили, что воду реки решили проанализировать после появившегося видео.