Больше половины займа БРК в размере Т20 млрд получили «дочки» российских банков — KASE

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Алматы. 29 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) перечислил «дочкам» российских банков Т13 млрд из Т20 млрд облигационного займа, сообщил БРК.

«На сегодняшний день, коммерческие банки получили финансовые средства в следующих объемах: ДБ АО «Сбербанк» – Т8 млрд, ДО АО «ВТБ Банк» (Казахстан) – Т5 млрд, АО «ForteBank» – Т5 млрд и АО «Народный банк Казахстана» – Т2 млрд», — говорится в информации, размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу.

Согласно информации, БРК в целях финансирования программы льготного автокредитования направил банкам второго уровня очередной транш на автокредитование в размере Т20 млрд.

Для этого БРК выпустил облигации и занял Т20 млрд у АО «Казахстанский фонд устойчивости», «дочки» Национального банка РК.

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