Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстан намерен возобновить авиасообщение с Китаем, сообщил председатель комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Талгат Ластаев.

«На сегодняшнем заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК поручено проведение начала организационных мероприятий совместно с МИД и министерством здравоохранения о проработке возобновления международных авиасообщений по следующим направлениям: на первом этапе по рекомендации министерства здравоохранения, со странами с низким уровнем риска. В этот первый этап вошли такие страны, как Китайская народная республика, Южная Корея и Азербайджан», — сказал Ластаев на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что на втором этапе будет возобновлено авиасообщение с Турцией, ОАЭ, Германией, Тайландом и Чехией.

По словам Ластаева, рейсы будут возобновлены по мере согласования всех инстанций в зависимости от эпидемиологической ситуации, а о конкретных датах открытия рейсов будет сообщено дополнительно.