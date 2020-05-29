Первый после паузы мировой турнир по тяжелой атлетике пройдет в Южной Корее

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Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Первый после паузы мировой турнир по тяжелой атлетике пройдет в Южной Корее, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

«Международная федерация студенческого спорта (FISU) оставила в календаре чемпионат мира среди студентов по тяжелой атлетике в Корее. Международная федерация по тяжелой атлетике на своем официальном сайте объявила, что он станет первым мировым турниром, который пройдет по этому виду спорта после паузы из-за пандемии COVID-19.  ЧМ будет принимать Канджин. Он намечен на период с 20 по 24 октября 2020 года. На данный момент открыта регистрация участников», — говорится в сообщении в пятницу.

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