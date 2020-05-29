Разыгранный за день властями Нур-Султана тендер на Т17,9 млрд выиграл Bazis Construction

Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Разыгранный за день властями Нур-Султана тендер на Т17,9 млрд выиграло ТОО «Bazis Construction», передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Управление строительства города Нур-Султан»; наименование – работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений; дополнительная характеристика – СМР (строительно-монтажные работы – КазТАГ) «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, школа на 1200 мест, детский сад по адресу Нур-Султан, район «Алматы» пересечение улиц А102, А105,А108, А129, А130 (проектные наименования) . Квартал 1 (Пятна 12, 13, 14, 15, 16, 22) Квартал 2 (Пятна 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства); цена за единицу – Т17 938 147 231,26», — говорится в описании лота на портале государственных закупок.

Примечательно то, что объявление о проведении тендера было размещено 27 мая в 19.23, а уже утром 28 мая в 9.00 начался прием заявок, который был завершен в этот же день в 18.00.

«Статус лота – закупка состоялась», — сказано в описании, а информации о победителях указано ТОО «Bazis Construction».