Блокпосты снимаются, но это не значит, что угрозы больше нет – МВД РК

Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — Блокпосты снимаются, но это не значит, что угрозы больше нет, заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, сообщает официальный интернет-ресурс МВД Polisia.kz.

«Блокпосты между населенными пунктами снимаются, но это не значит, что угрозы больше нет. Гражданам следует и дальше строго соблюдать санитарные требования и меры предосторожности», — сказал Тургумбаев.

По данным МВД, более 52 тыс. сотрудников – полицейские, спасатели, военнослужащие и медицинские работники органов внутренних дел – несли службу на блокпостах, охраняли важнейшие объекты жизнеобеспечения, медицинские учреждения и карантинные зоны.

«В период карантинного режима в стране функционировало порядка 400 блокпостов, на которых было задействовано около 6 тыс. сотрудников ОВД. За весь период на блокпостах проверено более 3,2 млн транспортных средств и порядка 5 млн пассажиров», — резюмируется в сообщении.