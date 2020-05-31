Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +11+13.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +14+16.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +36+38, ночью +19+21.