Коронавирус теряет силу и становится менее опасным – итальянские врачи

Алматы. 1 июня. КазТАГ – По мнению ведущих итальянских врачей, коронавирус теряет силу и становится менее опасным, сообщает Reuters.

«Коронавирус теряет свою активность и стал гораздо менее смертоносным, сказал в воскресенье один из ведущих итальянских врачей», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по словам главы больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо, вируса в Италии больше не существует.

«На самом деле, клинически вируса больше не существует в Италии. Мазки, которые были взяты в течение последних 10 дней, показали количественную вирусную нагрузку, которая бесконечно мала по сравнению с той, которая наблюдалась месяц или два месяца назад», — сказал он.

Зангрилло подчеркнул, что некоторые эксперты слишком паникуют по поводу перспективы второй волны инфекций, а политики должны принять во внимание новую реальность.

«Мы должны вернуться к нормальной жизни. Кто-то должен ответить за запугивание целой страны», — сказал он.

Тем не менее, правительство призвало к осторожности, заявив, что праздновать победу еще рано.

«Я бы попросила тех, кто уверен, что вирус исчез, не вводить в заблуждение итальянцев и дождаться научного подтверждения. Вместо этого мы должны просить итальянцев проявлять максимальную осторожность, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей, часто мыть руки и носить маски», — призвала заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа.

Однако руководитель клиники инфекционных заболеваний в больнице Сан-Мартино в Генуе Маттео Бассетти также подтвердил, что вирус ослабевает.

«Вирус уже далеко не такой сильный, каким он был два месяца назад. Сегодня коронавирус уже другой», — сказал он.