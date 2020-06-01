Петропавловск. 1 июня. КазТАГ – Один из старейших ботанических садов Казахстана открыли после реконструкции, передает КазТАГ.

«Общий бюджет составил Т200 млн, его разделили на две части: благоустройство территории и покраску – Т90 млн, остальное – на ремонт вентиляциляционной системы и кровли», — рассказал директор сада Артур Рязапов на открытого после реконструкции объекта в понедельник.

Он проинформировал, что реконструкция велась с 30 сентября до 16 декабря 2019 года, а с приходом весны подрядчик привел в порядок территорию.

«За 15 дней они сделали то, что собственными силами мы делали бы четыре месяца», — проинформировал Рязапов.

Руководитель столичной компании-подрядчика – ТОО «Шатыр груп» – Асысбек Баганов заверил, что предприятие в течение двух лет будет обеспечивать сервисное обслуживание и устранять недочеты в случае их возникновения.

«Кроме благоустройства и обновления самой территории, обновили летние вольеры у птиц, бассейн, провели рекострукцию и внутри зимнего помещения, где птицы уже перезимовали. Надеемся, что получилось очень хорошо и гости сада оценят нашу работу», — сказал Баганов.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов отметил, что Ботанический сад – один из главных туристических объектов Петропавловска.

«Это «изюминка» северного региона. Мы сделали ее еще лучше и краше. Развиваем оранжерею именно как туристический центр. Сама оранжерея очень интересный объект, однако территория сада была уставшей. Поэтому мы решили обновить территорию сада. У входа сделана интересная зона – парящие сады с зеркалами. Провели ремонт пруда, фонтана, вольера, зимнего сада, входной арки и ротонды. Высадили красивые растения, установили малые архитектурные формы и декоративную стену. Теперь у сада свой альпинарий с водопадом. Раньше на месте водопада было болото», — сказал глава СКО.

Он также отметил, что для влюбленных сделали стильную аллею в виде сердец, и в Петропавловске появилось еще одно романтическое место для фотосессий.

«Еще одна особенность – ночной Ботанический сад: в вечернее время территория сада выглядит очень красиво. Ночью каждое растение подсвечивается, и в это время здесь особенно волшебно. Надо чтобы оранжерея работала и в вечернее время, чтобы посетители могли увидеть ночную красоту. Это будет излюбленным местом для горожан и гостей. Ботанический сад стал одним из символов нашего города. Наша цель сохранить это уникальное место», — выразил надежду Аксакалов.

Аким также отметил, что есть планы по дальнейшему развитию Ботанического сада, включая прежде всего въездную группу, которую также нужно приводить в порядок.

По данным директора сада Артура Рязапова, Ботаничекий сад был основан в 1912 году, он один из старейших в Казахстане. Первым растением здесь стал привезенный из Ботанического сада Санкт-Петербурга лавр благородный.

«Сегодня здесь в открытом и закрытом грунте растут около 2 тыс. видов растений, в том числе пальмы, орхидея, лимон, агава, жасмин и другие экзотические растения со всего света. Самой старой пальме – 240 лет», — проинформировал Рязапов.