Реконструкцию пункта пропуска «Кордай» пообещали завершить до конца 2020 года

Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Реконструкцию пункта пропуска «Кордай» в Жамбылской области на границе с Кыргызстаном планируется завершить до конца 2020 года, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Реконструкция пункта пропуска «Кордай» завершится до конца года», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как заверили в МИИР, уже в 2021 году пропускная способность «Кордая» увеличится до 2500 автомобилей и 23 тыс. человек в сутки.

«Проектом предусмотрена масштабная реконструкция существующей проезжей части протяженностью 137 метров с восьмью полосами движения, пропускных терминалов, КПП, здания пограничной службы и других прилегающих объектов пункта пропуска. Кроме того, в этом году специалистам предстоит выполнить работы по строительству нового инспекционно-досмотрового комплекса для быстрого досмотра. На сегодняшний день мобилизована вся необходимая техника и строительные материалы. В реализации объекта участвует 127 человек и задействовано 15 единиц техники. Площадь реконструкции пунтка пропуска составляет 3,5 га», — сказано в сообщении.

Генеральным подрядчиком проекта является ТОО «Дорстрой». Технический надзор осуществляет ТОО «Алматы Сапа Инжиниринг». Автор проекта – ТОО «Синтез».

«В самый разгар дорожно-строительного сезона пункт пропуска «Кордай» функционирует только для пешеходов с 6.00 до 24.00. Пропуск автотранспорта осуществляется через близнаходящиеся пункты «Карасу», «Сортобе» и «Аухатты». Подъездные дороги к пунктам находятся в хорошем состоянии», — добавили в МИИР.