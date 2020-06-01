Сборку систем беспилотников для нужд госорганов обещают начать в 2020 году в Казахстане

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Алматы. 1 июня. КазТАГ Сборку систем беспилотников для нужд госорганов обещают начать в 2020 году в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В текущем году планируется организация сборочного производства высокоэффективных многофункциональных систем беспилотного летательного аппарата для обеспечения государственных органов Республики Казахстан. Кроме того, перед предприятием (ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» — КазТАГ) стоят цели выхода на гражданский рынок авиационных услуг, в том числе и экспорт, что позволит в перспективе претендовать на статус Регионального многофункционального сервисного авиационного центра», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, в период 2018-2020 гг. впервые на территории Республики Казахстан отечественным предприятием были выполнены регламентные работы на самолетах Ан-72, Су-25 Су-27, С-295.

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