Квадрокоптер за Т600 тыс. хочет купить один из департаментов Верховного суда РК

Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Квадрокоптер за Т600 тыс. хочет купить департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде (ВС) РК.

«Заказчик – государственное учреждение «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного суда Республики Казахстан)»; наименование – аппарат летательный беспилотный; дополнительная характеристика – квадрокоптер; цена за единицу Т610 714,29», — говорится в описании лота на портале государственных закупок.

Под технические характеристики квадрокоптера, указанные в техспецификации, подходит дрон DJI Mavic 2 Pro + Fly More Kit, стоимость которого на рынке составляет от Т639 800 до Т931 490.

«DJI Mavic 2 Pro поставляется в комплекте с Fly More Kit, состоящим из дополнительных пропеллеров, зарядных устройств, батареи и удобной сумки. С таким набором можно снимать различные сценарии, увлекательные видео кинематографического уровня. Обновленный квадрокоптер отличается увеличенным временем полета и повышенной максимальной скоростью: 31 минута и 72 км/ч. При управлении аппаратом с помощью дистанционного контроллера он может удаляться от оператора на 8 км, находясь постоянно на связи. Система трансмиссии совместима с 2,4 и 5 ГГц частотами. Усовершенствованный дрон Mavic 2 Pro отличается повышенной безопасностью и надежностью. Он с высокой точностью преодолевает помехи при поддержке технологии APAS и OcuSynk 2.0, получающей данные от всенаправленной системы сенсоров. Новейшая технология позиционирования позволяет моментально определять местоположение аппарата с помощью 3D карты окружения. В конфигурации Mavic 2 Pro предусмотрена мощная профессиональная 20 Мп камера Hasselblad с регулируемой диафрагмой и 1» матрицей. Квадрокоптер снимает в режиме Hyperlapse, HDR, поддерживает несколько способов автоматического панорамирования», — говорится в описании к квадрокоптеру.