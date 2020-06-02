«Назарбаевский» и «Гагаринский» старты на Байконыре заработают в ближайшие годы – Рогозин

Байконыр. 2 июня. КазТАГ – Генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о том, что «Назарбаевский» и «Гагаринский» старты на космодроме «Байконур» заработают в ближайшие годы, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Что сейчас нам дает нам дает основания думать о том, что «Байконур» будет жить и город будет развиваться? Это прежде всего продолжение пилотируемой программы, которую мы связываем с восстановлением «Гагаринского старта», и сейчас ведутся переговоры, надеюсь, что они скоро завершатся и мы приступим к реальным – уже физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке. Крайне важным является другой проект – так называемый «Байтерек», или его еще называют «Назарбаевский старт», — сообщил Рогозин во вторник в своей поздравительной речи в честь 65-летия первого в мире космодрома «Байконур».

Он напомнил, что проект «Байтерек» – это реконструкция старта ракеты «Зенит» – «замечательной ракеты, самой последней ракеты Советского Союза, которая использовалась «Байконуром».

«И в наших планах создание ракеты «Союз-5» – еще более мощной, чем «Зенит», около 17 тонн полезной нагрузки она сможет выводить на низкие опорные орбиты, и эта ракета, она, в общем-то, создается для завоевания, в том числе рынка коммерческих пусковых услуг. И когда эти стартовые комплексы заработают, а я понимаю что это произойдет уже в ближайшие годы, поскольку ракета создается на самарском предприятии «Прогресс», тогда появится очередная твердая уверенность в том, что «Байконур» будет жить не только в программах перспективного развития российской космической отрасли, но и станет важнейшим фактором скрепления и России и Казахстана», — заключил Рогозин.