Токаев и пустота

Акимом Атырауской области мог бы стать американец

«Кадры решают всё!». Этот затертый еще в советские времена сталинский постулат «вдруг» оказался чрезвычайно актуальным сегодня, когда Казахстан, по выражению президента, «стоит на пороге новой реальности».

Вся история страны с первых дней независимости – перманентный поиск людей, способных не править государственной машиной (эта прерогатива в нашей жестко централизованной системе априори принадлежала Сами Знаете Кому), а именно управлять ключевыми узлами и агрегатами этой машины, которые – при всей внешней жесткости Рулевого – далеко не всегда быстро и адекватно реагировала на его команды. Но если в так называемые «тучные» годы государство могло себе позволить мириться с этими издержками, заменяя в случае чего тех, кто совсем уж не справляется, то сегодня это уже неслыханная роскошь.

Опытных, проверенных управленцев, способных эффективно руководить хоть отраслью, хоть областью, в Системе осталось катастрофически мало. Вот и приходится перебрасывать их с одного фланга на другой. То он премьер-министр, то аким, то вице-премьер, то снова аким.

Последний пример такого «блуждающего форварда» – Бердибек Сапарбаев. Сначала Бердибек Машбекович в ранге вице-премьера возглавил госкомиссию по тушению напугавшего всю властную вертикаль «пожара» на Кордае, а затем стал акимом Жамбылской области, сменив отставленного «добровольно-принудительно» Аскара Мырзахметова. А сколько подобных карьерных зигзагов пережил нынешний глава Восточного Казахстана Даниал Ахметов…

Но, повторимся, таких универсальных солдат у государства не больше, чем у человека – пальцев на одной руке. Недаром же президент Токаев намедни призывал «искать новые таланты… искать людей профессионально подготовленных, патриотично настроенных с тем, чтобы мы могли бы использовать их таланты в системе государственной власти».

Тут, конечно, напрашивается резонный вопрос: почему дефицит таких людей, вполне объяснимый на третьем году суверенитета, внезапно обнаруживается на тридцатом? Ответ на него – отдельная песня…

…Давным давно, году в 94-ом высокопоставленный чиновник президентской администрации (тогда она именовалась аппаратом президента и кабинета министров) пригласил меня — политобозревателя крупнейшей частной газеты и попросил набросать список из 10-15 фамилий, носителей коих я хотел бы видеть на ответственных государственных постах.

Сегодня такой кустарный подход к кадровой проблеме вызовет в лучшем случае снисходительную улыбку. Но сама-то проблема, судя по призыву Токаева, не просто не исчезла, а обострилась. Создано целое Агентство по делам государственной службы, руководство которого колесит по миру, изучая «передовой опыт». Сформирован Президентский кадровый резерв. А президент сетует, что ему не из кого создавать «государственный аппарат качественно нового уровня». А где же, позвольте полюбопытствовать, десятки тысяч выпускников «лучших зарубежных университетов», обученных по государственной программе «Болашак» за весьма не малые государственные деньги? Где оно, будущее страны? Да, с десяток «возвращенцев» сидят в правительстве (причем, чаще заместителями министров, чем министрами), еще, может быть, несколько сотен можно обнаружить в крупном частном бизнесе и квазигосударственных компаниях. А что же остальные? Вернулись, чтобы снова уехать? Или не возвращались вовсе?

Между тем, в российских «губерниях» с исторически многочисленной казахской диаспорой в телефонных справочниках местных администраций часто встречаются казахские фамилии. Почему бы не позвать их послужить земле предков – тем более, за хорошие деньги? А сколько бывших топ-менеджеров европейских, американских и транснациональных компаний ездят по свету в поисках нового применения своих управленческих талантов? Естественно, им надо платить не по нашей ведомости. Но если президент действительно хочет сформировать компактное, мобильное и эффективное правительство (о чем он говорит неустанно), то пуркуа бы па?

Мне недавно довелось услышать о бывшем генеральном директоре нефтедобывающего СП в Атырауской области, который, по словам собеседника, «знает регион, как свои пять пальцев». Так вот, этот американец минимум раз в месяц собирал для разговора по душам за своим дастарханом не только менеджмент компании, но и авторитетных людей из местного населения. Причем, угощение для гостей готовил своими руками. Мой собеседник утверждал: желающих попасть на эти званные обеды было куда больше, чем на прием к акиму области – столь высок был авторитет американца среди атыраучан. Можно представить, какой вышел бы из него аким области, найми его власть годика на три! Такой ради соблюдения условий контракта и казахский выучит, и порядок во вверенном ему хозяйстве наведет. Не станет тащить на работу родственников да свойственников, требовать откаты, крышевать «доверенный» бизнес. И работать будет, засучив рукава, не ради того, чтобы «оправдать высокое доверие» — ему не перед кем выслуживаться и некуда «расти». В общем, ничего личного – только контракт.

По такому же принципу можно ротировать практически всю руководящую головку экономического блока правительства, доказавшего полную несостоятельность в смысле стратегического планирования. Скажем, большинство экспертов теряются в догадках, почему несколько не связанных друг с другом и непонятно из чего вытекающих таблиц гордо именуются «Прогнозом социально-экономического развития» и отчего в кабмине убеждены, что, хотя в следующем году мировая экономика будет пребывать в минусе, поступательный рост ВВП в отдельно взятом Казахстане неотвратимо начнется именно с 2021-ого. Не приходится сомневаться: будь на месте нашего министра экономики Руслана Даленова отставной аналитик какого-нибудь Всемирного банка, он больше озаботился бы тем, что на самом деле есть, а не тем, как выгоднее преподнести то, чего не может быть.

Словом, до тех пор, пока наши чиновники, говоря словами грибоедовского Чацкого, не научатся «служить делу», а не лицам, их экономически выгоднее заменить варягами. Первоначальная цена «эксперимента», возможно, будет дороже. Но конечная прибыль окупит все затраты.

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