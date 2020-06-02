Устроит ли Путин майдан в Казахстане?

Страшилки постсоветского пространства

Есть версия, согласно которой киевский майдан придумали в Кремле. По крайней мере, финальную часть. Чтобы наказать украинцев за нежелание вступать в Таможенный союз. Это никакой не юмор. Широко известный украинский политолог однажды сказал мне в интервью, что бегство Януковича из Киева в феврале 2014 года и последовавший за этим Крымнаш, скорее всего, были заранее спланированы Москвой. Этот «План Б», по словам моего собеседника, предусматривал предельное обострение ситуации в Киеве, уход (точнее, увод) из власти легитимного президента, а затем восстание регионов против «киевской хунты» и развал Украины.

Такая неожиданная версия меня очень заинтересовала. Я предложил разобрать её подробнее. Поспорить. Но украинский политолог ответил, что пока не готов. Сказал, что к разговору можно будет вернуться попозже. И вот созрел подходящий информационный повод. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев под аплодисменты казахских патриотов заявляет на саммите ЕАЭС, что Казахстан не будет ради евразийской интеграции поступаться даже частью своего суверенитета. Выступил Токаев дипломатично, однако за этим последовало бурное и уже без политесов обсуждение ситуации в казахстанских СМИ и соцсетях. Широко известный политолог Досым Сапаев в очередной раз сообщил , что Россия пытается доминировать в Евразийском союзе, втаскивает партнёров в свои геополитические игры, в противостояние с Западом, а партнёры ничего не могут с этим поделать. «Мы можем возмущаться, кричать, но единственный инструмент [ответного] давления — это выход из ЕАЭС. Но на это Токаев в ближайшее время не решится», – считает Досым Сатпаев.

На такой волне снова попало в топ заявление Сатпаева двухгодичной давности: «Если мы только объявим о намерении выхода [из ЕАЭС], в России это однозначно воспримут как враждебный шаг, как в свое время расценили нежелание Украины войти в ТC. Россия показала, как она может использовать методы гибридной войны».

В общем, я предложил киевскому политологу вернуться к теме. Обсудить – как именно Россия «методами гибридной войны» устроила украинцам майдан. Какие на этот счёт имеются доказательства. Сказал, что в странах-партнёрах России по ЕАЭС с интересом почитают нашу беседу. Может быть, даже извлекут уроки. Политолог подумал, подумал и опять сказал: для такого разговора ещё не пришло время.

Я не стану утверждать, что он «слил». Просто тема действительно непростая. Надеюсь, мы рано или поздно её обсудим. Но пока я не вижу в истории с киевским майданом никаких оснований для конспирологии. Мне кажется, украинцы там прекрасно обошлись без Путина. Они ведь сами в 2010 году выбрали себе такого Януковича. Сами позволяли ему коррумпироваться. А потом, когда Янукович, поколебавшись, решил, что Украина должна вступить в Таможенный союз с Россией – принялись его освистывать. Затем подняли восстание и свергли этого нехорошего человека. Очень радовались первое время. А когда следом отвалился Крым и полыхнул Донбасс, стали говорить, что это Россия свергла им Януковича и вообще всё подстроила.

Какое отношение это имеет к Казахстану? Сейчас никакого. Но под влиянием крепнущих национально-патриотических сил президент Токаев, наверное, продолжит сопротивляться «давлению Москвы», выступающей за укрепление надгосударственных органов ЕАЭС, возрастанию их влияния и полномочий. И, в конце концов, казахские патриоты могут поставить президента перед выбором: или Казахстан остаётся в Евразийском союзе, или заявляет о выходе из него. Если Токаев, как в своё время Янукович, сделает выбор в пользу содружества с Москвой, в Казахстане могут начаться митинги протеста. Затем при поддержке дальнего зарубежья, присылающего в нашу Евразию своих эмиссаров с корзинками печенья, и при поддержке беглых олигархов может начаться анти-токаевский майдан. Кто будет виноват в таком развитии событий? Путин?

Я всего лишь пытаюсь понять: что имел в виду политолог Сатпаев, когда говорил, что в истории с Украиной «Россия показала, как она может использовать методы гибридной войны». Понять пока не удаётся. Ведь евразийскую интеграцию в 1994 году предложил вовсе не Путин. Он в то время вообще носил чемоданы за папой Ксении Собчак. Идея Евразийского союза по праву принадлежит великому политику современности Нурсултану Назарбаеву. Казахстан под его руководством много лет считался (и до сих пор считается) одним из трёх китов, на которых зиждется фундамент ЕАЭС. Правда, киты время от времени начинают шевелить хвостами и пускать фонтаны, отчего фундамент на их спинах накреняется и может завалиться набок. Иногда вообще кажется, что назарбаевская идея была мертворожденной. Ведь Россия гораздо крупнее остальных членов ЕАЭС вместе взятых. Какое тут может быть равенство? Новое собирание земель вокруг кремлёвских башен с орлами тоже едва ли возможно. Российская социально-экономическая система не сказать, чтобы так уж привлекательна для соседей. Как-то не манит их в светлую даль теперешняя Российская Федерация с её олигархами и довольно причудливыми скрепами.

Вокруг этих объективных и субъективных противоречий вскипают споры, делаются решительные заявления и появляются удивительные версии. Например, о том, что это Путин организует майданы. Или под «гибридными войнами» имеется в виду не украинский, а белорусский опыт? Все эти «молочные войны» и сериал «Крёстный батька» на НТВ? Вот тут действительно всё понятно и нет темы для дискуссий. Александр Григорьевич Лукашенко, много лет получая от России льготы по нефти и газу – на миллиарды долларов – никогда не упускал случая рассказать, какой он хороший хозяин, в отличие от некоторых, и как цветёт Беларусь под его твёрдой рукой.

Я, кажется, уже говорил, что каждую осень Батька собирает в Минске журналистов из российских регионов. Их селят в пятизвёздочные отели, два-три дня катают по лучшим белорусским фермам и заводам. Там действительно есть что посмотреть. Журналистов вкусно кормят-поят. А потом Лукашенко проводит для провинциальной российской прессы трёх-четырёх часовую (доходило и до пяти часов) пресс-конференцию. Объясняет гостям из России, как надо и как не надо руководить сельским хозяйством. Почему в одной стране удаётся загнать коррупцию под плинтус, а в другой, соседней, она процветает. В конце концов эта диалектика надоела нашему маленькому чекисту, и он поставил вопрос ребром. Или более глубокая интеграция в рамках Союзного государства (по сути, 9-миллионной Белоруссии было предложено войти в состав 146-миллионной России на правах Татарстана или даже на правах Краснодарского края), или покупайте у нас углеводороды по мировым ценам и не очень рассчитывайте на российский рынок для своей молочки и прочего ширпотреба.

Белоруссия уклонилась от объятий. Грянули молочные войны и появился фильм про мафиозного Лукашенко. Затем они постепенно забылись. Ушли в историю. Два братских лидера после этого уже успели не однажды помириться и опять поссориться. Думаю, ещё не раз успеют.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.