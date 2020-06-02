Наблюдатели отмечают то, что нынешняя белорусская президентская избирательная кампания разительно отличается от своих прежних аналогов

Издание Mainichi со ссылкой на информационное агентство Associated Press опубликовало переданную из Минска статью под названием «Top opposition figure detained in Belarus» — «В Белоруссии задержан ключевой оппозиционер».

В ней говорится так: «В воскресенье правозащитная группа в Белоруссии заявила о том, что более 30 человек были задержаны в ходе демонстраций против авторитарного президента Александра Лукашенко, который баллотируется на новый срок.

Лукашенко, который подавляет оппозицию и независимые средства массовой информации на протяжении четверти века своего нахождения у власти, добивается избрания на новый срок в ходе выборов, назначенных на 9 августа.

Николай Статкевич, один из самых ярких оппозиционных деятелей Белоруссии, был задержан в ходе акции протеста в Минске. Статкевич отсидел шесть лет в тюрьме за участие в протестных выступлениях после выборов 2010 года.

В пятницу был задержан популярный оппозиционный блогер Сергей Тихановский. Произошло это во время митинга, проводившегося в Гродно, четвертом по величине городе страны.

В воскресенье правозащитная группа «Весна» заявила, что за последние дни было задержано свыше 30 человек».

Наблюдатели отмечают то, что нынешняя белорусская президентская избирательная кампания разительно отличается от своих прежних аналогов. И в подтверждение такого вывода они указывают на то, как граждане страны выстраиваются в очереди к местам сбора подписей за альтернативного кандидата в президенты в лице Светланы Тихановской. Она является женой упомянутого в вышеуказанной статье Сергея Тихановского, блогера YouTube-канала «Страна для жизни». В прошлую пятницу или, вернее сказать, уже в субботу его задержали в Гродно. Основанием для этого послужило предполагаемое совершение не административного правонарушения, а самого настоящего уголовного преступления. Сергея Тихановского и его сторонников белорусские власти обвиняют — как это следует из сообщения пресс-службы МВД республики – в применении насилия в отношении двух милиционеров. Уже возбуждено уголовное дело.

Ранее Сергей Тихановский сам изъявлял желание баллотироваться в президенты. Но ему отказали в регистрации. Тогда его сторонниками был объявлен сбор подписей в поддержку Светланы Тихановской, которая до той поры оставалась малоизвестной для широкой белорусской общественности гражданской активисткой. За короткий срок она обрела в качестве потенциального кандидата в президенты большую популярность у электората. Оказание ей поддержки означает, по сути дела, выражение доверия Сергею Тихановскому, который стал ездить по стране с пикетами по сбору подписей за свою жену Светлану и транслировать встречи с согражданами на своем YouTube-канале «Страна для жизни».

Рост популярности оппозиционных деятелей накануне назначенных на 9 августа президентских выборов объясняется заметным ухудшением социально-экономической ситуации в республике на фоне испортившихся отношений с Россией и попыткой Александра Лукашенко найти ей замену в качестве поставщика нефти в лице Америки. Да, поворот в сторону Запада начинает приносить свои плоды. Буквально на днях Совет Евросоюза окончательно утвердил заключенное еще в январе соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Оно предполагает снижение стоимости шенгенской визы для белорусских граждан с €80 до €35. Значение такого шага со стороны официального Брюсселя познается лучше всего при сравнении. Так вот, именно в это же время Европейский Союз узаконил повышение стоимости шенгенской визы для казахстанских граждан с €60 до €80.

Но такой поворот в сторону Запада официальный Минск совершает в условиях, когда Россия совсем прекратила экспорт нефти в Белоруссию. Наблюдатели полагают, что это означает конец Союзного государства двух стран.

На очередных выборах Александр Лукашенко, возможно, одержит очередную победу. Но как долго он будет в состоянии продержаться в стране, принимающей прозападный курс, без поддержки России?!

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