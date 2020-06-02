Издание Mainichi со ссылкой на информационное агентство Associated Press опубликовало переданную из Минска статью под названием «Top opposition figure detained in Belarus» — «В Белоруссии задержан ключевой оппозиционер».
В ней говорится так: «В воскресенье правозащитная группа в Белоруссии заявила о том, что более 30 человек были задержаны в ходе демонстраций против авторитарного президента Александра Лукашенко, который баллотируется на новый срок.
Лукашенко, который подавляет оппозицию и независимые средства массовой информации на протяжении четверти века своего нахождения у власти, добивается избрания на новый срок в ходе выборов, назначенных на 9 августа.
Николай Статкевич, один из самых ярких оппозиционных деятелей Белоруссии, был задержан в ходе акции протеста в Минске. Статкевич отсидел шесть лет в тюрьме за участие в протестных выступлениях после выборов 2010 года.
В пятницу был задержан популярный оппозиционный блогер Сергей Тихановский. Произошло это во время митинга, проводившегося в Гродно, четвертом по величине городе страны.
В воскресенье правозащитная группа «Весна» заявила, что за последние дни было задержано свыше 30 человек».
Наблюдатели отмечают то, что нынешняя белорусская президентская избирательная кампания разительно отличается от своих прежних аналогов. И в подтверждение такого вывода они указывают на то, как граждане страны выстраиваются в очереди к местам сбора подписей за альтернативного кандидата в президенты в лице Светланы Тихановской. Она является женой упомянутого в вышеуказанной статье Сергея Тихановского, блогера YouTube-канала «Страна для жизни». В прошлую пятницу или, вернее сказать, уже в субботу его задержали в Гродно. Основанием для этого послужило предполагаемое совершение не административного правонарушения, а самого настоящего уголовного преступления. Сергея Тихановского и его сторонников белорусские власти обвиняют — как это следует из сообщения пресс-службы МВД республики – в применении насилия в отношении двух милиционеров. Уже возбуждено уголовное дело.
Ранее Сергей Тихановский сам изъявлял желание баллотироваться в президенты. Но ему отказали в регистрации. Тогда его сторонниками был объявлен сбор подписей в поддержку Светланы Тихановской, которая до той поры оставалась малоизвестной для широкой белорусской общественности гражданской активисткой. За короткий срок она обрела в качестве потенциального кандидата в президенты большую популярность у электората. Оказание ей поддержки означает, по сути дела, выражение доверия Сергею Тихановскому, который стал ездить по стране с пикетами по сбору подписей за свою жену Светлану и транслировать встречи с согражданами на своем YouTube-канале «Страна для жизни».
Рост популярности оппозиционных деятелей накануне назначенных на 9 августа президентских выборов объясняется заметным ухудшением социально-экономической ситуации в республике на фоне испортившихся отношений с Россией и попыткой Александра Лукашенко найти ей замену в качестве поставщика нефти в лице Америки. Да, поворот в сторону Запада начинает приносить свои плоды. Буквально на днях Совет Евросоюза окончательно утвердил заключенное еще в январе соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Оно предполагает снижение стоимости шенгенской визы для белорусских граждан с €80 до €35. Значение такого шага со стороны официального Брюсселя познается лучше всего при сравнении. Так вот, именно в это же время Европейский Союз узаконил повышение стоимости шенгенской визы для казахстанских граждан с €60 до €80.
Но такой поворот в сторону Запада официальный Минск совершает в условиях, когда Россия совсем прекратила экспорт нефти в Белоруссию. Наблюдатели полагают, что это означает конец Союзного государства двух стран.
На очередных выборах Александр Лукашенко, возможно, одержит очередную победу. Но как долго он будет в состоянии продержаться в стране, принимающей прозападный курс, без поддержки России?!
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