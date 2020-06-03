10 человек обратились за медпомощью в результате конфликта на ТОО «Обуховский ГОК» в СКО

Петропавловск. 3 июня. КазТАГ — 10 человек обратились за медпомощью в результате конфликта на ТОО «Обухлвский ГОК» в Северо-Казахстанской области, передает КазТАГ.

«При попытке проникнуть на территорию ГОК произошел конфликт с нанесением телесных повреждений между прибывшими сотрудниками охранных агентств и сотрудниками организаций, которые осуществляли охрану предприятия и представителями ТОО «Обуховский ГОК». В результате инцидента с различными телесными повреждениями в лечебные учреждения Тайыншинского района и Акмолинской области обратились 10 человек», — рассказали в пресс-службе департамента полиции СКО в среду.

Как сообщается, 2 июня в дежурную часть Тайыншинского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что группа лиц около 30 человек прибыла на транспортных средствах ко входу в ТОО «Обуховский ГОК».

«Сразу же была направлена следственно-оперативная группа РОП на территорию имущественного комплекса горно-обогатительного комбината. Было установлено, что к въезду на огороженную территорию ГОКа прибыли двое из семи учредителей ТОО «Тиолайн» из Караганды со своими представителями карагандинских охранных агентств, после чего и произошел инцидент», — рассказали в полиции.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.3 ст. 293 УК РК (Хулиганство). Факты превышения полномочий охранными агентствами также внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 252 УК РК. Двое подозреваемых, 1994 и 1998 годов рождения, водворены в изолятор временного содержания.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств дела. Руководство департамента полиции СКО и областной прокуратуры требует от руководства и работников ТОО только в законном порядке осуществлять защиту прав и интересов в предпринимательской деятельности, действуя в правовом поле», — заключили в пресс-службе.