Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане приблизилось к 6 тыс.

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Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане приблизилось к 6 тыс., сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в РК.

«В Казахстане 55 человек выздоровели от коронавирусной инфекции (КВИ). (…) Всего в стране выздоровели 5996 человек от COVID-19», — говорится в сообщении в среду.

По данным МВК, 55 человек выздоровели от коронавируса в Шымкенте (17), в Актюбинской (четыре), Кызылординской (13), Костанайской (восемь) и Атырауской (13) областях.

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