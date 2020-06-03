Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане приблизилось к 6 тыс., сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в РК.

«В Казахстане 55 человек выздоровели от коронавирусной инфекции (КВИ). (…) Всего в стране выздоровели 5996 человек от COVID-19», — говорится в сообщении в среду.

По данным МВК, 55 человек выздоровели от коронавируса в Шымкенте (17), в Актюбинской (четыре), Кызылординской (13), Костанайской (восемь) и Атырауской (13) областях.