Мажилис одобрил поправки в законодательные акты по вопросам улучшения бизнес-климата

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Депутаты мажилиса парламента РК одобрили поправки в законодательные акты по вопросам улучшения бизнес-климата.

В среду на пленарном заседании мажилиса одобрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата» во втором чтении.

Ранее мажилисмены предложили сократить сроки рассмотрения заявления о предоставлении права на земельный участок с двух месяцев до 15 рабочих дней.

Проект закона направлен в сенат.