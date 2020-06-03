Сагинтаев просит Мамина вернуть земли Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка

Алматы. 3 июня. КазТАГ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев просит премьер-министра Аскара Мамина вернуть земли Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка, передает корреспондент агентства.

«Регулярно встречаюсь с экологами. Много разговоров о судьбе Кок-Жайлау. Чтобы поставить точку, сегодня обратился с письмом на имя премьер-министра страны с просьбой вернуть эти земли из запасов города в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка», — написал Сагинтаев в среду на своей странице в Twitter.

Ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев заявил о том, что построенная на Кок-Жайлау подстанция будет демонтирована за ненадобностью.

Напомним, 29 октября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайлау».

28 ноября 2019 года МИА КазТАГ сообщало о том, что антикоррупционная служба может инициировать проверку целевого использования бюджетных средств по проекту горнолыжного курорта на Кок-Жайлау в Алматы. Незадолго до этого появились сообщения касательно сомнительности целевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» в урочище Кок-Жайлау Иле-Алатауского национального природного парка. В частности, отмечалось, что в период времени 2014-2019 годы на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета (заказчик – управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы) было затрачено $19 млн, а затем в связи изменением курса тенге дополнительно профинансировано $13,5 млн, которых, как отмечалось в публикациях, «на самом деле там нет». Еще около $200 тыс. (эквивалентно национальной валюте РК около Т76 млн), согласно публикациям, ушло на содержание квазигосударственной компании ТОО «Almaty Mountain Resorts» (оператор проекта на баланс которой должен был перейти объект), которое сделало PR проекта, а затем прекратило его.