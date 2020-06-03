Установить жилищные выплаты следователям антикоррупционной службы предлагают в мажилисе

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Установить жилищные выплаты сотрудникам оперативно-следственных подразделений антикоррупционной службы предлагают в мажилисе парламента РК.

«В ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки по (…) установлению жилищных выплат сотрудникам оперативно-следственных подразделений антикоррупционной службы», — говорится в распространенном в среду заключении мажилиса по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

Также депутаты предложили включить в проект закона нормы по установлению уголовной ответственности за провокацию преступлений сотрудником правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащим; включению руководителей субъектов квазигосударственного сектора в число субъектов, подлежащих ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции.

Ранее законопроект был одобрен в первом чтении в мажилисе. Депутаты предлагают одобрить проект закона во втором чтении.