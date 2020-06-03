В ЕАЭС одобрили снятие запрета на экспорт ряда изделий и материалов

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Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) одобрили снятие запрета на экспорт ряда изделий и материалов, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Совет Евразийской экономической комиссии в ходе заседания 3 июня принял решение на временной основе обнулить импортные пошлины на одноразовые средства индивидуальной защиты и отдельные виды товаров, используемые для производства лекарственных, дезинфицирующих средств и медицинских изделий. В список данной продукции вошли, в частности, ортофосфорная кислота, перекись водорода, полимерная пленка, одноразовые шапочки и так далее. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования», — говорится в сообщении в среду.

Кроме того, Совет ЕЭК одобрил снятие запрета на вывоз с территории ЕАЭС клеенки, ряда видов текстильных материалов, ваты, лейкопластырей и других изделий. Окончательное решение по этому поводу примет коллегия ЕЭК.

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