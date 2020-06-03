Во время карантина вдвое увеличилось количество суицидов среди подростков – депутат РК

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Во время карантина вдвое увеличилось количество суицидов среди подростков, сообщил депутат мажилиса Артур Платонов.

«Во время карантина вдвое увеличилось количество попыток и завершенных суицидов, совершенных несовершеннолетними. Только за прошедшие четыре месяца текущего года зарегистрировано 114 попыток и 46 совершенных суицидов среди детей. Лидерами по количеству зарегистрированных случаев являются четыре области Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Костанайская», — сказал Платонов, озвучивая депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

При этом он отметил, что реальное количество попыток суицида может быть больше, поскольку некоторые родители, которые предпочитают скрывать попытки совершения суицидов и не обращаются за помощью к квалифицированным специалистам, опасаясь за будущее своего ребенка, так как в дальнейшем возникнут проблемы при поступлении на воинскую службу, учебу или трудоустройстве в военные или правоохранительные структуры.

По мнению Платонова, меры по снижению количества подростковых суицидов принимают недостаточно эффективно.