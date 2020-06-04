Алматы. 4 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Экс-руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Айзат Молдагасимова возглавила Научный Центр гигиены и эпидемиологии в Алматы.

«Руководитель Научного центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения РК», — подтвердила Молдагасимова свое назначение агентству КазТАГ.

Научный центр гигиены и эпидемиологии им. Х.Жуматова был организован в 1998 году путем объединения научно-исследовательского института гигиены труда и профессиональных заболеваний и научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней. Центр занимается разработкой новых методов лабораторной диагностики инфекционных болезней и мер их профилактики, организацией производства бактериальных средств и тест-систем для диагностики болезней и индикации возбудителей инфекционных заболеваний.

Напомним, ранее, говоря о массовом заражении коронавирусом медицинских работников ЦГКБ Алматы, возглавлявшая тогда ДККБТУ Алматы Айзат Молдагасимова обв инила их в несоблюдении мер предосторожности. 13 апреля медработники ЦГКБ Алматы обвин или Молдагасимову в клевете и допустили, что заразились от санврачей – соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Позже выяснилось, что после конфликта медиков с Молдагасимовой с формулировкой «по собственному желанию» был уволен главный врач ЦГКБ Алмаз Джувашев – его место занял Марат Абдуллаев.

При этом сама Молдагасимова оказалась в центре скандала после того, как прилетела 9 марта рейсом Франкфурт – Алматы, и была транзитом 1,5 часа в Германии. На ее рейсе был обнаружен зараженный коронавирусом, она была одной из контактных лиц. Однако, как сообщил известный врач, кандидат медицинских наук Каиргали Конеев, главный санврач Алматы нарушила правила соблюдать изоляцию в течении 14 дней. По его словам, Молдагасимов 10 марта вышла на работу и, будучи контактной с коронавирусом, в рабочем порядке проводила с 10 марта по 13 марта селекторные совещания, посещала больницы, другие госорганы, акимат и Нур Отан города.

Позже Молдагасимова опровергла обвинения в свой адрес, что она нарушила противоэпидемические требования, утверждая, что была на домашнем карантине. Также главный санврач города назвала недостоверной информацию о том, что она уклонилась от изоляции, но ее слова были опровергнуты протоколом мероприятия, в котором она участвовала после прибытия из-за рубежа. 12 апреля Конеев сообщил, что Молдагасимова по прилету из Европы на домашнем карантине выписала себе премию. Причем, как уточнил известный врач, глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы за последнее время выписывала себе премии дважды, не имея на то основания.

Казахстанцы вспомнили тогда и ряд других скандалов с участием Молдагасимовой.