Поправки по впервые оплатившим ЕСП для получения 42500 тенге готовят в Казахстане

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. В Казахстане планируется закрепить нормы по недопущению ухода в тень граждан, впервые оплативших единый совокупный платеж (ЕСП) для получения Т42,5 тыс. в период режима чрезвычайного положения (ЧП), говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».

«Предлагаются внести поправки, направленные на совершенствование бюджетного законодательства, денежно кредитной политики и финансового сектора, а именно ограничения оборота наличных денег для повышения прозрачности операций, проводимых субъектами экономики, и борьбы с отмыванием денег за счет расширения использования безналичных платежей, а также закрепление норм по максимальному вовлечению в экономику и недопущению ухода в «тень» граждан, впервые выплативших ЕСП для получения социальной выплаты в период режима ЧП», — говорится в концепции проекта закона.

Напомним, в период режима ЧП для получения пособия Т42500 некоторые категории населения обязали оплатить хотя бы один раз ЕСП. В обществе еще тогда возникали опасения, что власти таким образом пытаются внести данных граждан в определенную базу и в последующем обязать их оплачивать ЕСП на регулярной основе.