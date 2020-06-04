Сенат РК одобрил ратификацию соглашения по транзиту товаров и транспорта через ЕАЭС и КНР

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сенат Казахстана одобрил ратификацию соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китайской Народной Республики, сообщает корреспондент МИА КазТАГ в четверг.

Соглашение нацелено, по данным выступивших в ходе обсуждения министра финансов Урулана Жамаубаева и сенаторов, на организацию сотрудничества по обмену информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР.

Задачи законопроекта – ускорить таможенные операции по товарам, ввозимым на таможенные территории ЕАЭС и КНР или транзитным, использовать данных о товарах и транспортных средствах международной перевозки, полученных в ходе обмена информацией, для эффективного управления рисками в таможенном контроле, снизить риски по ввозу на таможенные территории ЕАЭС и КНР потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению товаров с уклонением от таможенного контроля, и другие.

При принятии законопроекта ожидается, по данным Жамаубаева, получение в режиме онлайн информации из экспортных деклараций Китая по количеству, объему и стоимости товаров, снижение объемов расхождений таможенной статистики с КНР, коррупционных рисков, рост эффективности таможенного контроля и поступлений в бюджет.