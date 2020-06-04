Судьи Верховного суда РК и еще несколько судей оказались в центре коррупционного скандала

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Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Судьи Верховного суда Казахстана и еще несколько судей оказались в центре коррупционного скандала, передает корреспондент агентства.

«Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело в отношении председателя коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда по факту получения взятки. Следствием совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда РК установлены факты грубого нарушения Кодекса судебной этики со стороны двух судей Верховного суда Республики Казахстан и судей Шымкента и Северо-Казахстанской области, входящих в состав комиссии», — сообщили в антикоррупционной службе в четверг.

Так, по версии «антикора», «находясь в служебной командировке в городе Туркестан при полном обеспечении государством, они получили материальные блага от своих коллег с области».

«Судьи Верховного суда обедали и ужинали в VIP кабинках престижного ресторана города Туркестан за счет встречающих областных судей, а также получили от них подарки в виде книг. Более того, пользуясь своим вышестоящим положением, они использовали автотранспорт встречающих лиц для своих личных целей», — говорится в сообщении.

Указанные нарушения Кодекса судебной этики со стороны судей Верховного суда, как отмечается, «безусловно наносят ущерб авторитету судебной системы и репутации судьи».

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«Учитывая изложенное, антикоррупционной службой в адрес Верховного суда Республики Казахстан внесено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц», — добавили в «антикоре».

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