Тлеухан Абилдаев вновь возглавил алматинский филиал ФСМС

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Алматы. 4 июня. КазТАГ — Тлеухан Абилдаев вновь возглавил алматинский филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС), передает корреспондент агентства.

«Да, (Абилдаев вновь возглавил филиал ФСМС по Алматы – КазТАГ). Дело в том, что директора (Нурлыбека Кабдыкапарова – КазТАГ), который до него работал, его назначили руководителем здравоохранения Атырауской области (примерно в конце апреля – КазТАГ)», — сообщили в пресс-службе алматинского филиала ФСМС в четверг.

Напомним, Тлеухан Абилдаев уже был директором алматинского филиала ФСМС с 2018 года по декабрь 2019 года. В декабре 2019 года его на этом посту сменил Нурлыбек Кабдыкапаров, а Абилдаев был назначен руководителем управления общественного здоровья (УОЗ) Алматы. 21 апреля главой городского УОЗ был назначен

Камалжан Надыров, который 2 июня приступил к работе.

6 мая сообщалось, что Нурлыбек Кабдыкапаров временно возглавил управление здравоохранения Атырауской области.

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