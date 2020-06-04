Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов

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Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт поздравил казахстанцев с Днем государственных символов, передает корреспондент агентства.

«Поздравляю граждан РК с Днем госсимволов!» — написал Токаев в четверг на своей странице в Twitter.

Он отметил, что герб, флаг и гимн олицетворяют высшие ценности Независимости Казахстана – мир, единство, согласие, прогресс.

«Уверен, вместе мы добьемся новых побед на пути строительства сильного, авторитетного государства, стоящего на страже интересов народа», — добавил Токаев.

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