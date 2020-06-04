Тысячи казахстанцев требуют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

Алматы. 4 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстанцы массово собирают подписи под петицией к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, сенату и мажилису с требованием ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

«В Казахстане участились случаи садистского и крайне жестокого обращения с животными! На сегодняшний день наказание по статье 316 УК РК от 3 июля 2014 года №226-V «Жестокое обращение с животными» настолько незначительное, что никаким образом не останавливает действия душегубов, которых стало настолько много, что они, не стесняясь, снимают на камеру свои жестокие злодеяния и издевательства над ни в чем неповинными животными, выкладывая эти видео в социальные сети, где их видят дети», — говорится в петиции.

При этом авторы петиции также требуют проведение обязательной психиатрической экспертизы подозреваемых в жестоком обращении с животными.

«Мы, граждане Республики Казахстан, требуем ввести обязательную психиатрическую экспертизу подозреваемых в жестоком обращении с животными, а так же ужесточить уголовное наказание за жестокое обращение с животными так как (…) наказание по этой статье ограничивается лишь штрафом в размере от 100 до 200 МРП, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года. Данное наказание мы считаем несоразмерным по отношению к содеянному!» — говорится в обращении.

Как подчеркивают авторы обращения, «склонность к насилию над теми, кто слабее и меньше у таких преступников легко перетекает к насилию над людьми»

«Чувствуя свою безнаказанность живодеры постепенно становятся маньяками и насильниками. Это подтверждают ведущие психиатры мира. Почему в Казахстане процветают убийства невинных животных? Почему нет соразмерного наказания преступникам, которые чувствуя свою безнаказанность, выходят за все рамки человечности, нравственности, морали и упиваются своей жестокостью? Разве может быть будущее у страны, в которой живодеры творят зло безнаказанно, воспитывая детей в отсутствии сострадания, милосердия и добра? Очевидно, что у общества, лишенного гуманности, нет и не может быть благополучного будущего!» — сказано в петиции.

За три дня петиция собрала уже почти 14 тыс. подписей.