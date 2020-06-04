Алматы. 4 июня. КазТАГ – Вынесен приговор судье Наурызбайского района Алматы за взятку в Т850 тыс., передает корреспондент агентства.

«Приговором районного суда №2 Медеуского района Алматы к четырем годам лишения свободы осужден судья Наурызбайского районного суда Алматы Батырханов Б.Е. (…) Батырханов пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе», — сообщили в антикоррупционной службе в четверг.

В ведомстве напомнили, что Батырханов подозревался в получении от Коныртаевой Н.Н. взятки в сумме Т850 тыс. за положительное решение гражданского дела по изъятию земельного участка с жилым домом, расположенного в Алматы, для государственных нужд.

Напомним, 25 октября 2019 года сообщалось, что судья Наурызбайского района Алматы подозревается в получении взятки за землю под метро.