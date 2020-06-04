Выход Казахстана из карантина финансово болезненный 04.06.2020 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 233 0 Политолог Максим Казначеев о нагрузке на «податное» и «служилое» сословия страны Похожие материалы: Наибольший удар по экономике Алматы нанесла сфера торговли «Токаев vs. Назарбаев: ферзевый гамбит». «Для регистрации политической партии в Казахстане необходимо будет теперь собрать 20 тыс. подписей». «Экономика Казахстана: чудовищная цена ошибок». «Казахстан в условиях карантина: будем ли мы готовы ко второй волне?» Кому разрешили заезжать и выезжать из Нур-Султана в период карантина Т16,4 млрд было выделено из бюджета на мероприятия во время карантина в Алматы – Сагинтаев Дату снятия карантина определяют сами жители Нур-Султана, считают в горздраве столицы