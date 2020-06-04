Задержание главкультуры Нур-Султана подтвердили в антикоррупционной службе

Нур-Султан. 4 июня. КазТАГ — Задержание руководителя управления культуры Нур-Султана Нурлана Сыдыкова подтвердили в агентстве РК по противодействию коррупции (антикоррупционной службе), сообщает госСМИ.

«Руководитель управления культуры города Нур-Султан подозревается в получении взятки в крупном размере от подрядчика за покровительство при оказании услуг по организации праздничных мероприятий. С санкции следственного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». В соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению в интересах следствия. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени виновности будет вынесено судом», — сообщили в антикоррупционной службе.

Напомним, 1 июня МИА «КазТАГ» сообщало, что арестован руководитель управления культуры Нур-Султана Нурлан Сыдыков.

3 июня МИА «КазТАГ» со ссылкой Kokshetau Asia сообщило, что задержание Сыдыкова связано с ледовым дворцом «Алау».