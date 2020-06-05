Экс-глава комитета казначейства назначен ответсекретарем минфина РК

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ — Экс-председатель комитета казначейства министерства финансов (МФ) РК Айдын Ашуев назначен ответственным секретарем минфина РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Ашуев Айдын Жумабекович назначен ответственным секретарем министерства финансов Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Напомним, Айдын Ашуев с 2016 года по январь 2019 года занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ТОО «Амангельды Газ», с января по август 2019 года – председателя комитета по государственным закупкам министерства финансов (МФ) РК. До нового назначения с августа 2019 года он был председателем комитета казначейства МФ РК.