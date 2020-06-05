Алматы. 5 июня. КазТАГ — Горячую воду временно отключат в ряде зданий в Турксибском районе Алматы, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС).

«В Турксибском районе Алматы временно приостановят горячее водоснабжение ряда зданий. (…) Временные ограничения услуг горячего водоснабжения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных «Волочаевская, 381», «Таштитова, 7», «Школа №80», «Сейфуллина 152а» и «СВК», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В АлТС уточнили, что горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в контурах улиц:

— Лисаковская – Айша биби, Волочаевская – Береке, Кожедуба – Янки Купалы, Суюнбая – Казакпаева, Терешковой – Эйхе, Жайсан – Космическая, Кассина – Акан Серы, Хетагурова – Котельникова с 8 по 12 июня;

— Майлина – Суюнбая – Дунентаева – Монтажная – Физули, а также микрорайоны «Алтай-1», «Алтай-2», «Жулдыз-2» с 8 июня по 7 июля.

«Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период», — резюмируется в сообщении.