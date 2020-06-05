Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в пятницу лишь на юге и севере Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами, в отдельных районах шквал, а также возможно выпадение града, лишь юг и север Казахстана по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 7-12 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +4+6.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7, днем при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +19+21.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +19+21.

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, шквал, возможен град, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +12+17, ночью +3+8.

В Кызылординской области без осадков, ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами пыльная буря, на юге сохраняется сильная жара, ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Туркестанской области без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +23+28.

В Алматинской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами – небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +17+22.

В Мангистауской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге сохраняется сильная жара. Днем +30+35 (на побережье +22+27), ночью +18+23.

В Атырауской областях днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью без осадков. Днем +27+32, ночью +18+23.

В Жамбылской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем местами – шквал, возможен град, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Северо-Казахстанской области без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +2+7 (на почве местами заморозки -1-3).

В Павлодарской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +3+8 (местами на почве заморозки -1-3).

В Карагандинской области днем без осадков, ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью возможен град, на юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +3+8 (на почве заморозки -1-3).

В Костанайской области без осадков, местами ожидается усиление ветра 18 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +3+8 (в на почве заморозки -1).

В Акмолинской области без осадков, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +2+7 (на почве заморозки -1-3).

В Актюбинской области местами ожидается небольшой дождь, на юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +13+18.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды, значительных изменений не ожидается. На горных реках ВКО (Курчумский хребет) возможны подъемы уровня воды в связи с прогнозами дождей», — предупредили синоптики.