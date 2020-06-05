Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Потепление ожидается в ближайшие трое суток в северных регионах Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Малоподвижный антициклон установился над северными районами Казахстана. В ближайшие дни он сохранит хорошую погоду на большей части республики. В северных и центральных регионах температурный фон начнет повышаться ночью от +5+10 до +10+15, днем от +18+23 до +25+30», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 6-8 июня.

На западе и востоке Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльными бурями.