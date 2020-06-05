Русские в Казахстане. Ответ Токаеву 05.06.2020 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 1288 0 Глава Русской общины Казахстана Юрий Захаров о межэтническом согласии Похожие материалы: Путин позвонил Токаеву и обсудил с ним вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС Токаеву доложили о ходе мониторинга расходования средств, выделенных на антикризисные меры Токаеву доложили о развитии Жанаозена Токаеву доложили о текущей ситуации в ФНБ «Самрук-Қазына» «Слово о человеке, гражданине, политике и президенте». «Деньгомешалка «Байтерека», или Кому в Казахстане жить хорошо?». «Бегство капитала: как удержать денежные средства в Казахстане?». «К чему приведет усиление власти санитарных врачей?»