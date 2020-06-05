В Казахстане расширен список видов деятельности для отсрочки по кредитам

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Список видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСБ), претендующих на отсрочку по кредитам, расширен в Казахстане, сообщает пресс-служба агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«В рамках исполнения поручений главы государства АРРФР расширен список видов деятельности субъектов МСБ, которые могут претендовать на получение отсрочки по кредитам. Соответствующий приказ №223 был принят агентством 26 мая 2020 года. Приложение к приказу содержит 357 классификаций видов деятельности. Так, в новый перечень вошли отрасли, которые в наибольшей степени пострадали вследствие введения чрезвычайного положения. Это отрасли торговли, обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, проживания и питания, информации и связи, образования и здравоохранения», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Напомним, 11 мая на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев поручил АРРФР совместно с правительством расширить перечень отраслей для отсрочки платежей по кредитам.