В соглашение по «Хоргосу» между Казахстаном и Китаем хотят внести изменения

Нур-Султан. 6 июня. КазТАГ – В соглашение о международном центре приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» между Казахстаном и Китаем хотят внести изменения, передает корреспондент агентства.

«Внести в соглашение следующие изменения и дополнения: 1) Статью 8 изложить в следующей редакции: «Статья 8. К функциям центра относятся: коммерческие переговоры, презентация и розничный сбыт товаров, терминальная и транспортная деятельность, гостиницы и рестораны, инфраструктуры по коммерческим услугам, финансовые услуги, организация разных типов региональных международных конференций по тематике экономики и торговли, другие виды», — говорится в проекте поправок.

Действующее соглашение не предусматривает розничный сбыт товаров. Как пояснили разработчики, «данная норма позволит запретить бесконтрольный вывоз товаров коммерческими партиями, исключить факты накопления и подготовки коммерческих партий товаров для перемещения «несунами» на территорию Казахстана».

«2) дополнить статьей 12-1 следующего содержания: «Статья 12-1. Реализация товаров и услуг на территории центра производится с применением контрольно-кассовых машин (ККМ). При этом чек ККМ должен содержать наименование товара, его количество и стоимость на казахском и/или русском и китайском языках. В случае превышения норм беспошлинного провоза товаров, посетитель центра при пересечении границы предъявляет чеки работнику таможенного контроля государства сторон, который проводит сверку информации, указанной в чеке с перемещаемыми товарами. При превышении норм беспошлинного провоза товара, на основании данных чека заполняются таможенные документы, определенные национальным законодательством государств Сторон», — сказано в документе.

Данная норма, считают разработчики, «позволит упорядочить торговлю в центре, иметь информацию по товарам, реализуемым посетителям и обеспечит достоверной информацией сотрудников органов государственных доходов, по перемещаемым товарам» и вносится «в целях подтверждения легальности покупки и последующего расчета таможенных платежей».

В статье 14 соглашения может появиться формулировка: «Ввоз товаров (грузов) для розничного сбыта в центр осуществляется физическими/юридическими лицами в адрес предпринимателей, имеющих торговые точки (бутики) в торговых центрах». По мнению разработчиков, данная норма тоже «позволит исключить факты накопления и подготовки коммерческих партий товаров для перемещения «несунами» на территорию Казахстана».

«4) дополнить статьей 19-1 следующего содержания: «Статья 19-1. Компетентные органы сторон в согласованном порядке создают единый информационный банк данных с использованием платформы сетевого контроля для обмена информацией о товарах, денежных переводах», — гласит проект еще одной поправки.

Данная норма, по мнению разработчиков, «позволит вести единый учет по товарам, а также с использованием платформы сетевого контроля на МЦПС «Хоргос».

«5) дополнить статьей 21-1 следующего содержания: «Статья 21-1. Провоз коммерческих партий товаров (грузов) через территорию центра запрещается», — сказано в проекте поправок.

По мнению авторов нововведения, «данная норма позволит перемещать товары физическим лицам для личного пользования в рамках беспошлинной нормы провоза».